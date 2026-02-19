Израиль опроверг задержание журналиста Такера Карлсона в Бен-Гурионе

Посольство США в Израиле опровергло утверждение журналиста Такера Карлсона о его задержании израильскими силами после беседы с послом США.
«Такер Карлсон проходил паспортный контроль, где ему задавали те же вопросы, что и многим другим посетителям Израиля, включая посла Хакаби и других дипломатов, в рамках обычного въезда и выезда из страны», — пояснил источник, его слова передает Daily Mail.
Как сообщает таблоид, дипмиссия также отвергла информацию о том, что Госдепартаменту якобы пришлось запрашивать визу для Карлсона из-за нежелания Израиля пускать журналиста в страну.
Посол Хакаби в своем аккаунте в соцсети X также прокомментировал ситуацию, отметив, что любой въезжающий в Израиль или покидающий его, включая обладателей дипломатических паспортов, обязан проходить паспортный контроль.
Немногим ранее таблоид Daily Mail сообщил, что журналист Карлсон был задержан в Израиле после интервью с послом США.