В ГД рассказали о регистре данных о беременных в России

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Единый федеральный регистр данных о беременных, который объединит сведения о течении беременности, ее исходах и состоянии здоровья новорожденных, появится в России с 1 марта, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.
«С 1 марта 2026 года начнет работу единый федеральный регистр, который объединит сведения о течении беременности, ее исходах и состоянии здоровья новорожденных. Создание и ведение регистра поручено Минздраву РФ. Создание такого регистра — это важный шаг в рамках реализации Стратегии действий по семейной и демографической политике до 2036 года», — сказала Власова.
Парламентарий отметила, что вносить сведения в регистр будут в электронном виде в системе ЕГИСЗ.
«По сути, речь идет о современной цифровой системе мониторинга. В регистр будут включаться данные о беременных, вставших на учет до 12 недель, сведения о наличии сопутствующих заболеваний, о критических акушерских состояниях, об исходах беременности, а также информация о детях, у которых возникли отдельные состояния в перинатальный период и о врожденных аномалиях, диагностированных после рождения», — подчеркнула она.
По ее словам, главная цель создания регистра напрямую связана с демографической политикой России, направленной на увеличение рождаемости. Она добавила, что формирование единой базы позволит получать объективную статистику о числе беременных, исходах беременностей и состоянии здоровья матерей и новорожденных.
«Поскольку регистр будет информационно интегрирован с другими регистрами заболеваний, мы получим более полную картину состояния здоровья женщин репродуктивного возраста. Это позволит увидеть, у какого процента женщин детородного возраста наступила беременность, сколько из них имеют хронические, инфекционные, онкологические и иные заболевания, как протекает их беременность, каким был ее исход и в каком состоянии находится ребенок при рождении», — уточнила депутат.
Власова считает, что такой комплексный подход даст возможность своевременно выявлять, на каких этапах оказания медицинской помощи могли возникнуть проблемы, повлиявшие на течение беременности и ее исход.
«Кроме того, это позволит более тщательно сопровождать женщин с отягощенным анамнезом или ограниченными возможностями здоровья, выстраивать для них индивидуальные маршруты наблюдения и повышать шансы на рождение здорового ребенка», — заключила она.