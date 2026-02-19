В ГД рассказали о регистре данных о беременных в России

«По сути, речь идет о современной цифровой системе мониторинга. В регистр будут включаться данные о беременных, вставших на учет до 12 недель, сведения о наличии сопутствующих заболеваний, о критических акушерских состояниях, об исходах беременности, а также информация о детях, у которых возникли отдельные состояния в перинатальный период и о врожденных аномалиях, диагностированных после рождения», — подчеркнула она.