В ОП предупредили о риске увольнения за праздничные посиделки на рабочих местах

«Многие на рабочем месте отмечают праздники, будь то Масленица, день рождения, или приближающиеся День защитника Отечества (23 февраля) и Международный женский день (8 марта). В предпраздничных посиделках с коллегами есть свои нюансы и о них надо помнить, чтобы не омрачить празднование увольнением. Дисциплинарные меры за появление на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения предусмотрены статьей Трудового кодекса. Работодатель вправе уволить сотрудника за нахождение на работе в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или токсического)», — сказал Машаров ТАСС.