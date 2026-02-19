В ОП предупредили о риске увольнения за праздничные посиделки на рабочих местах

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Праздничные посиделки в кругу коллег на рабочих местах могут обернуться увольнением, если они сопровождаются приемом алкоголя или аморальным поведением. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Многие на рабочем месте отмечают праздники, будь то Масленица, день рождения, или приближающиеся День защитника Отечества (23 февраля) и Международный женский день (8 марта). В предпраздничных посиделках с коллегами есть свои нюансы и о них надо помнить, чтобы не омрачить празднование увольнением. Дисциплинарные меры за появление на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения предусмотрены статьей Трудового кодекса. Работодатель вправе уволить сотрудника за нахождение на работе в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или токсического)», — сказал Машаров ТАСС.
Кроме того, некоторых сотрудников могут уволить за аморальное поведение — нецензурную лексику, откровенную одежду. «К аморальному поведению относятся поступки, которые отрицаются корпоративной культурой компании. И если мы говорим о праздничных мероприятиях — вызывающие танцы и драки», — сказал Машаров, уточнив, что в этих случаях заявление об увольнении придется писать только тем сотрудникам, которые выполняют воспитательные функции. «Учителей, воспитателей можно уволить за совершение аморального проступка по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ», — отметил юрист.