Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОП предупредили о риске увольнения за праздничные посиделки на рабочих местах

Уволить могут, если такие посиделки сопровождаются приемом алкоголя или аморальным поведением, сообщил член комиссии по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Праздничные посиделки в кругу коллег на рабочих местах могут обернуться увольнением, если они сопровождаются приемом алкоголя или аморальным поведением. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Многие на рабочем месте отмечают праздники, будь то Масленица, день рождения, или приближающиеся День защитника Отечества (23 февраля) и Международный женский день (8 марта). В предпраздничных посиделках с коллегами есть свои нюансы и о них надо помнить, чтобы не омрачить празднование увольнением. Дисциплинарные меры за появление на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения предусмотрены статьей Трудового кодекса. Работодатель вправе уволить сотрудника за нахождение на работе в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или токсического)», — сказал Машаров ТАСС.

Кроме того, некоторых сотрудников могут уволить за аморальное поведение — нецензурную лексику, откровенную одежду. «К аморальному поведению относятся поступки, которые отрицаются корпоративной культурой компании. И если мы говорим о праздничных мероприятиях — вызывающие танцы и драки», — сказал Машаров, уточнив, что в этих случаях заявление об увольнении придется писать только тем сотрудникам, которые выполняют воспитательные функции. «Учителей, воспитателей можно уволить за совершение аморального проступка по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ», — отметил юрист.