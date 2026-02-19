Ричмонд
По делу о мошенничестве с квартирой Долиной подана апелляция: что известно

Осужденные за мошенничество с квартирой Долиной хотят вернуть дело прокурору.

Источник: Комсомольская правда

Четверо осужденных по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной подали апелляционные жалобы с требованием отменить приговор и направить дело на доследование. Как сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов, защита настаивает на возвращении материалов прокурору.

«Мы просим апелляцию отменить обвинительный приговор Балашихинского суда в отношении наших подзащитных и направить материалы уголовного дела в прокуратуру для последующего направления их на дополнительное расследование», — говорится в сообщении.

Ранее приговор, вынесенный судом в Подмосковье, оспорили все осужденные и их защитники. Свою апелляционную жалобу направила и прокуратура. Рассмотрение этих обращений состоится в Мособлсуде 19 февраля.

Защита настаивает на том, что из текста обвинения следует двойной учет денежных средств, вырученных от продажи квартиры Долиной, при определении суммы ущерба по делу.

Напомним, что в декабре 2025 года Мосгорсуд постановил выселить певицу из квартиры в Хамовниках.