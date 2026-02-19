Ричмонд
Педагоги Хабаровского края получат +25% к окладу и защиту чести

На заседании общественного совета минобрнауки края обсудили рост зарплат учителей и работу комиссии по защите их профессиональной репутации.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошло расширенное заседание общественного совета министерства образования и науки, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В обсуждении участвовали представители власти, педагоги, общественники и профсоюзный актив. Главные темы — повышение зарплат и защита профессиональной чести и достоинства учителей.

С 1 января по поручению губернатора Дмитрия Демешина оклады педагогических работников вырастут на 25%. При этом сохранены все компенсационные и стимулирующие выплаты. В итоге средняя зарплата педагогов увеличится примерно на 16%, а на реализацию мер из краевого бюджета направят более 2 млрд рублей. Повышение коснётся всех педагогов — от детсадов до колледжей.

Министр образования и науки края Алексей Мокрушин подчеркнул важность партнёрства с профсоюзом:

«У министерства образования и науки края сложились партнёрские отношения с Хабаровской краевой организацией Общероссийского Профсоюза образования. В своей деятельности мы ориентируемся на задачи, поставленные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, среди которых — защита интересов и повышение благосостояния педагогов. Открытый диалог с профсоюзами является не формальностью, а эффективным инструментом для решения социальных вопросов и улучшения условий жизни работников образования в регионе».

Для защиты чести и достоинства педагогов работает краевая комиссия. В неё вошли представители Законодательной Думы, Межрегиональной государственной инспекции труда, исполнительных органов, местного самоуправления, общественных организаций и профсоюза.

Министр обозначил главную задачу комиссии:

«Защитить честь и достоинство специалистов, соблюдая при этом права учащихся. Не встать на чью‑либо сторону, а объективно разобраться, были ли нарушены нормы этики в отношении учителя».

Председатель Хабаровской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования Тамара Козыренко рассказала о планах: увеличить профсоюзный актив, контролировать охрану труда в школах и популяризировать профсоюзное движение.

Алексей Мокрушин также обратил внимание на риски вовлечения педагогов в протестные акции через неофициальные объединения:

«Сегодня, в условиях сложной геополитической ситуации, отдельные неофициальные объединения пытаются вовлечь педагогов в протестные акции, используя вопрос защиты трудовых прав. Каждый педагог должен быть осведомлён о существовании легальной, государственной системы защиты. Наша задача — сделать так, чтобы учитель обращался в профсоюз, комиссию, министерство, а не к организациям, финансируемым из‑за рубежа».

Кроме того, с 1 января 2026 года действует краевое трёхстороннее соглашение между профсоюзами, работодателями и правительством Хабаровского края (на 2026−2028 годы). Документ, инициированный губернатором, включает 151 обязательство сторон и затрагивает широкий круг социально‑экономических вопросов — в том числе поддержку участников специальной военной операции и их семей.