Педагоги Хабаровского края получат +25% к окладу и защиту чести

С 1 января по поручению губернатора Дмитрия Демешина оклады педагогических работников вырастут на 25%. При этом сохранены все компенсационные и стимулирующие выплаты. В итоге средняя зарплата педагогов увеличится примерно на 16%, а на реализацию мер из краевого бюджета направят более 2 млрд рублей. Повышение коснётся всех педагогов — от детсадов до колледжей.