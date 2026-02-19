Погода в Минске на 19 февраля 2026 года: минус без экстрима

Минчане могут наконец-то передохнуть от морозов: сильные ушли, а легкий морозец порой бодрит не хуже кофе. Рассказываем подробнее, какой будет погода в Минске 19 февраля 2026 года.
Температура воздуха в Минске 19 февраля 2026 года.
Согласно прогнозу на сервисе Pogoda.by, 19 февраля в Минске столбики термометров покажут от −4 до −6 градусов. На небе будет облачно с прояснениями, но в течение дня ожидается небольшой снег: вероятность его выпадения синоптики Белгидромета оценивают в 60−70%. Ветер ожидается слабый западный, 4−9 м/с. Также в утренние часы в Минске возможен слабый туман. А вот что будет несомненно — так это гололедица на отдельных участках дорог.
Сервис Яндекс. Погода прогнозирует немного более холодную погоду в Минске 19 февраля 2026 года. По его данным, температура воздуха в Минске в четверг будет варьироваться от −5 до −10 градусов. А ветер ожидается слабее: всего 3 — 4 м/с, но с порывами до 10 м/с. Вероятность выпадения осадков в столице Беларуси 19 февраля 2026 года оценивается в 20%.
Давление в Минске 19 февраля 2026 года.
Погоду в Минске 19 февраля 2026 года будет определять область пониженного атмосферного давления: скажется влияние фронтального раздела циклона. Атмосферное давление в этот день составит всего 738 мм ртутного столба и в первой половине дня упадет еще на два деления, до 736 миллиметров, что может негативно сказаться на состоянии метеочувствительных людей.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил белорусов о неустойчивой погоде, морозах и снеге на неделе с 16 по 22 февраля.
