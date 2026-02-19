Погода в Минске на 19 февраля 2026 года: минус без экстрима

Согласно прогнозу на сервисе Pogoda.by, 19 февраля в Минске столбики термометров покажут от −4 до −6 градусов. На небе будет облачно с прояснениями, но в течение дня ожидается небольшой снег: вероятность его выпадения синоптики Белгидромета оценивают в 60−70%. Ветер ожидается слабый западный, 4−9 м/с. Также в утренние часы в Минске возможен слабый туман. А вот что будет несомненно — так это гололедица на отдельных участках дорог.