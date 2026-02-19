Анемия, инфекции и стресс: Стоматолог раскрыл правду о трещинах на языке

Если трещины появились внезапно и сопровождаются болью, жжением, повышенной чувствительностью или неприятными ощущениями во рту — это сигнал о проблеме. Врачи объединяют такие состояния под общим названием «глоссит». Чаще всего это не самостоятельная болезнь, а проявление нарушений в других системах организма.