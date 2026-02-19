Анемия, инфекции и стресс: Стоматолог раскрыл правду о трещинах на языке

Не все трещины требуют лечения. Например, складчатый язык — врождённая особенность. Трещины появляются ещё в детстве, не вызывают дискомфорта и считаются вариантом нормы. Такое состояние не опасно и не нуждается в медицинском вмешательстве.
Павел Лысенков.
Стоматолог-терапевт и пародонтолог «СМ-Стоматология».
Когда трещины — повод обратиться к врачу.
Если трещины появились внезапно и сопровождаются болью, жжением, повышенной чувствительностью или неприятными ощущениями во рту — это сигнал о проблеме. Врачи объединяют такие состояния под общим названием «глоссит». Чаще всего это не самостоятельная болезнь, а проявление нарушений в других системах организма.
Среди распространённых причин:
дефицит витаминов, особенно B12, и анемия;инфекции — грибковые, вирусные или бактериальные; приём некоторых лекарств, включая антибиотики и препараты для сердца;аллергические реакции;постоянный стресс и нервное напряжение;регулярное употребление очень острой или горячей пищи;работа на вредном производстве, например на химических предприятиях;наследственная предрасположенность.
Что делать при обнаружении трещин.
Если трещины появились недавно и вызывают дискомфорт, запишитесь на приём к стоматологу. Врач осмотрит язык и при необходимости направит к другим специалистам — терапевту, гастроэнтерологу или эндокринологу. Самолечение недопустимо — оно может скрыть симптомы и затруднить диагностику.
Простые правила профилактики:
чистите язык во время чистки зубов мягкой щёткой или скребком;используйте ополаскиватели для полости рта; ограничьте острую, слишком горячую пищу; откажитесь от курения и сократите алкоголь; следите за общим состоянием здоровья и вовремя лечите хронические заболевания.
