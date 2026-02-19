МЧС России создаст отряды саперов в пяти регионах

Также еще в 2025 году без увеличения штата министерства создали пожарно-спасательные части и посты в подразделениях МЧС в Марий Эл, Удмуртии, на Камчатке, Кубани, Ямале, в Приморье, Красноярском крае, Новосибирской, Белгородской, Владимирской, Новгородской, Кировской и Свердловской областях. А за счет перераспределения имеющихся сотрудников увеличена численность пожарно-спасательных подразделений в Республике Крым и Чеченской Республике.