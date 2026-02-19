МЧС России создаст отряды саперов в пяти регионах

Поручение о создании новых отрядов и увеличения существующих дал президент РФ Владимир Путин. «На первом этапе приняты решения по созданию в пределах численности, установленной для МЧС России, таких подразделений в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской и Херсонской областях, а также в ряде спасательных воинских формирований МЧС России (спасательных центрах)», — цитируют в пресс-службе главу МЧС РФ Александра Куренкова.
Ведомство внесло предложение об увеличении численности своих спасательных воинских подразделений и создать новые в Северо-Кавказском федеральном округе, Республике Крым и Калининградской области. Планируется, что в них будут служить 1,5 тыс. человек. Президент страны поддержал предложение, отметили в МЧС.
Также еще в 2025 году без увеличения штата министерства создали пожарно-спасательные части и посты в подразделениях МЧС в Марий Эл, Удмуртии, на Камчатке, Кубани, Ямале, в Приморье, Красноярском крае, Новосибирской, Белгородской, Владимирской, Новгородской, Кировской и Свердловской областях. А за счет перераспределения имеющихся сотрудников увеличена численность пожарно-спасательных подразделений в Республике Крым и Чеченской Республике.
«Чтобы создать дополнительные подразделения необходимо увеличить численность и бюджет на содержание личного состава. Ведомство совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти уже прорабатывает вопрос выделения дополнительной численности для создания ряда подразделений», — добавили в МЧС.