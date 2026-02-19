Bloomberg: фон дер Ляйен может посетить Гренландию в марте

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует в марте этого года отправиться в Гренландию, чтобы объявить о мерах поддержки на фоне притязаний Соединённых Штатов, сообщает Bloomberg.
Американское издание ссылается на информацию, полученную от источников.
«Урсула фон дер Ляйен планирует посетить Гренландию в марте… Глава Европейской комиссии вместе с несколькими комиссарами в следующем месяце отправится в поездку, чтобы объявить о пакете мер поддержки для полуавтономной территории Дании», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что речь идёт о предварительной дате поездки. Кроме того, «могут измениться детали».
Напомним, в начале февраля президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале переговоров по вопросу Гренландии, выразив надежду на достижение выгодного соглашения как для США, так и для европейских стран.
Ранее экономист Джеффри Сакс допустил, что Трамп может попытаться захватить Гренландию. Он считает, что президент США продолжит добиваться своих целей, несмотря на международную реакцию.