Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: фон дер Ляйен может посетить Гренландию в марте

Урсула фон дер Ляйен планирует в марте отправиться в Гренландию, чтобы объявить о мерах поддержки на фоне притязаний США, сообщает Bloomberg.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует в марте этого года отправиться в Гренландию, чтобы объявить о мерах поддержки на фоне притязаний Соединённых Штатов, сообщает Bloomberg.

Американское издание ссылается на информацию, полученную от источников.

«Урсула фон дер Ляйен планирует посетить Гренландию в марте… Глава Европейской комиссии вместе с несколькими комиссарами в следующем месяце отправится в поездку, чтобы объявить о пакете мер поддержки для полуавтономной территории Дании», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что речь идёт о предварительной дате поездки. Кроме того, «могут измениться детали».

Напомним, в начале февраля президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале переговоров по вопросу Гренландии, выразив надежду на достижение выгодного соглашения как для США, так и для европейских стран.

Ранее экономист Джеффри Сакс допустил, что Трамп может попытаться захватить Гренландию. Он считает, что президент США продолжит добиваться своих целей, несмотря на международную реакцию.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше