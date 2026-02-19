В РФ хотят изменить порядок наблюдения за алкоголиками и наркоманами

Российский Минздрав изменил порядок наблюдения за пациентами, у которых психические расстройства стали следствием употребления наркотиков или спиртного.
«Так, с 1 сентября 2026 будут введены четыре группы наблюдения в зависимости от вида употребляемых веществ. Например, группа пациентов с расстройствами, возникшими из-за приема психоактивных веществ, из-за приема алкоголя, а также группа тех, кто ранее состоял на диспансерном учете из-за хронического и затяжного психического расстройства», — сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Депутат добавил, что периодичность диспансерного приёма при ремиссии изменится с одного раза в шесть недель до одного раза в два месяца.
