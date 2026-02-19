Морозы до −30 вернутся в Новосибирскую область

В четверг, 19 февраля, днём сибиряков после плюсовых показателей на термометрах ждёт похолодание до −4, −9, местами до −14. По региону пройдут небольшой снег и метели. Ветер северо-западный с порывами до 16 м/с.
Ночью в пятницу, 20 февраля, температура воздуха опустится до −15, −20, местами до −25. Днём ожидается −12, −17. По области пройдёт снег, ветер также будет дуть с северо-запада с порывами до 14 м/с.
В ночь на субботу, 21 февраля, в Новосибирской области ожидаются морозы до −20, −25, местами до −30. Днём температура воздуха поднимется до отметок −12, −17. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный с порывами до 12 м/с.
Ранее стало известно, что 200 млн рублей потратили россияне в морозы на бани и сауны
София Лавренюк