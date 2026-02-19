В Бодайбо устранили коммунальную аварию, из-за которой остановили котельную

Подача тепла жителям домов возобновляется. Напомним, в Бодайбо с 30 января 2026 года была введен режим ЧС. Тогда в городе из-за низких температур перемерз водовод, из строя вышли котельные. Без отопления и горячей воды остались более 140 жилых домов и около 1300 человек. Подключение домов началось только 3 февраля.