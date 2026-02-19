В Бодайбо устранили коммунальную аварию, из-за которой остановили котельную

В Бодайбо устранили коммунальную аварию на теплотрассе по улице Карла Либкнехта. Из-за этого пришлось остановили работу котельной ЦТП № 6. Как сообщала КП-Иркутск со ссылкой на городскую администрацию, на время ремонта без отопления остались: детские сады № 35 «Радуга» и № 32 «Сказка», средняя школа № 1, Дом творчества и Детская библиотека.
— Аварию устранили уже к вечеру 18 февраля 2026 года. После этого специалисты начали работы по заполнению теплотрассы и включению центрального теплопункта, — уточнил и.о. генерального директора МУП «Тепловодоканал» Сергей Мазур.
Подача тепла жителям домов возобновляется. Напомним, в Бодайбо с 30 января 2026 года была введен режим ЧС. Тогда в городе из-за низких температур перемерз водовод, из строя вышли котельные. Без отопления и горячей воды остались более 140 жилых домов и около 1300 человек. Подключение домов началось только 3 февраля.