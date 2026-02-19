Из-за гололеда закрыто движение для большегрузов и автобусов по двум региональным дорогам, идущим из Братска

Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на МУ МВД России «Братское».
Движение ограничено со стороны Усть-Илимска и с 220 по 251 километры дороги Тайшет-Чуна-Братск. В сообщении управления полиции подчеркивается, что такие меры ввели из-за гололеда.
Призываем автомобилистов временно отменить поездки по указанным направлениям, при отсутствии такой возможности — соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, — говорится в сообщении полиции.
На какой срок закрыто движение, не уточняется. Об отмене ограничений сообщат дополнительно.