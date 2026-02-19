В консорциуме вузов на Большом Уссурийском внедрят непрерывное образование

Хабаровский край собирается сотрудничать с Китаем и по другим направлениям. В начале этого года в китайском городе Санья (остров Хайнань) состоялась Вторая выставка российских научных достижений в области биологии. Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства представил разработки по селекции зерновых культур. Хабаровские и китайские ученые договорились о проведении совместных исследований по сое и зерновым, об участии в двусторонних грантах и обмене данными по геномике и экологическим испытаниям сортов.