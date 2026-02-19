В консорциуме вузов на Большом Уссурийском внедрят непрерывное образование

ХАБАРОВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Систему непрерывного образования планируют организовать при создании сетевого консорциума российских и китайских вузов на Большом Уссурийском острове, по которому пролегает граница между странами. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве образования и науки Хабаровского края.
«Хабаровский край активно развивает научное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и ключевым партнером здесь выступает Китай. Отдельное стратегическое направление, которое будет развиваться до 2030 года, — формирование научно-образовательного кластера на острове Большой Уссурийский. Концепция развития острова предусматривает создание сетевого консорциума университетов России и Китая, который объединит образовательные и исследовательские ресурсы», — сообщили в министерстве, отметив, что планируется внедрение системы непрерывного образования (магистратура, аспирантура, краткосрочные курсы и программы повышения квалификации).
Система будет ориентирована на развитие общего образовательного и профессионального уровня специалиста. Будут созданы возможности для получения дополнительного профессионального образования с учетом меняющихся условий с применением инновационных технологий.
В министерстве уточнили, что в рамках планируемого консорциума вузов приоритетными станут междисциплинарные исследования в части устойчивого развития территорий, экологических технологий, цифровой экономики, международных отношений. Также на острове планируется строительство международного технопарка.
Концепция совместного освоения Большого Уссурийского была подписана в мае 2024 года в Пекине в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. На острове планируется открытие пункта пропуска, создание туристической инфраструктуры, объектов для бизнеса, включая такие, как технопарк и парк Дружбы народов. Работы по погранпереходу в регионе рассчитывают завершить в конце 2027 года.
Научное сотрудничество с Китаем.
Хабаровский край собирается сотрудничать с Китаем и по другим направлениям. В начале этого года в китайском городе Санья (остров Хайнань) состоялась Вторая выставка российских научных достижений в области биологии. Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства представил разработки по селекции зерновых культур. Хабаровские и китайские ученые договорились о проведении совместных исследований по сое и зерновым, об участии в двусторонних грантах и обмене данными по геномике и экологическим испытаниям сортов.
В прошлом году сотрудники Института водных и экологических проблем ДВО РАН приняли участие в российско-китайском симпозиуме по сохранению торфяных болот, который проходил на базе Северо-Восточного педагогического университета. Ученые представили доклады, посвященные инновационным подходам к использованию ресурсного потенциала болот Приамурья и многолетней динамике роста сфагновых мхов.
В 2025 году в Хабаровске проходил форум ректоров вузов Сибири и Дальнего Востока и Северо-Восточных регионов Китая. Российские и китайские ректоры обсуждали технологическое лидерство, подготовку кадров, интеграцию образования и промышленности. Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск) в рамках форума заключил партнерские соглашения с пятью китайскими университетами — Харбинским институтом нефти, Харбинским университетом науки и технологий, Институтом Миньцзу Хух-Хото, Хэйхэйским университетом и Хэйлунцзянским торгово-промышленным университетом.