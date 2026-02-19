Заболеваемость педикулезом в Красноярском крае снижается

Всего в 2025 году такой диагноз был поставлен 286 жителям региона, из них 221 ребенок и 65 взрослых.
«Уровень заболеваемости не превышает среднемноголетний показатель. Чаще случаи педикулеза регистрировались среди жителей Шарыповского, Большеулуйского, Пировского, Енисейского районов и Эвенкии», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Напомним, педикулез — это заразное заболевание, вызванное паразитированием на теле человека вшей. Он очень легко передается и в основном характерен для детского возраста. Укусы вшей могут вызвать сильный зуд, поэтому определить педикулез можно по некоторым признакам: ребенок чешется, а на височных, затылочных областях головы и в зоне возле ушей появляются красные точки — следы укусов.
«Самоизлечения при этом заболевании не происходит, нужно обязательно приобрести в аптеке средство от педикулеза и обработать волосистую часть головы в соответствии с прилагаемой инструкцией. Ребенка в детский сад или школу в период лечения отправлять нельзя», — предупреждают эпидемиологи.