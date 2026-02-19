Заболеваемость педикулезом в Красноярском крае снижается

Напомним, педикулез — это заразное заболевание, вызванное паразитированием на теле человека вшей. Он очень легко передается и в основном характерен для детского возраста. Укусы вшей могут вызвать сильный зуд, поэтому определить педикулез можно по некоторым признакам: ребенок чешется, а на височных, затылочных областях головы и в зоне возле ушей появляются красные точки — следы укусов.