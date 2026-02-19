Рейсы из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены на 20 февраля из-за метеоусловий

По информации специалистов, погода в Охотске в настоящий момент не позволяет выполнить безопасную посадку воздушных судов. В связи с этим вылет рейса № 401 из Хабаровска переносится на 09:20 20 февраля. Обратный рейс № 402 Охотск — Хабаровск также будет выполнен с задержкой на сутки.