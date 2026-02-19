Ричмонд
Рейсы из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены на 20 февраля из-за метеоусловий

В Хабаровском крае произошла корректировка расписания авиарейсов по северным направлениям.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в диспетчерской службе аэропорта Хабаровск, рейсы № 401 и № 402, связывающие краевой центр с Охотском, перенесены на завтрашний день. Причина неблагоприятные метеорологические условия в аэропорту назначения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По информации специалистов, погода в Охотске в настоящий момент не позволяет выполнить безопасную посадку воздушных судов. В связи с этим вылет рейса № 401 из Хабаровска переносится на 09:20 20 февраля. Обратный рейс № 402 Охотск — Хабаровск также будет выполнен с задержкой на сутки.

Пассажирам задержанных рейсов рекомендуется следить за актуальной информацией на табло аэропорта и официальном сайте авиаперевозчика. Уточнить информацию можно по телефону справочной службы: (4212) 26−26−26.