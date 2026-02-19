Синоптик Позднякова сказала, когда закончатся последние морозы в 2026 году

«Последние ночи были холодные. В Москве температура была где-то в пределах −18…-20 градусов с лишним. В Зеленограде даже было −26, по Подмосковью до −30 градусов. Погоду определял антициклон: ночи были ясные, поэтому воздух быстро остывал. К тому же воздух был арктического происхождения. Но до конца февраля таких холодных ночей у нас уже не будет», — сказала Позднякова.