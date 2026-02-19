Синоптик Позднякова сказала, когда закончатся последние морозы в 2026 году

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве и центральных регионах страны наступит более комфортная погода, когда отступят сильные морозы.
«Последние ночи были холодные. В Москве температура была где-то в пределах −18…-20 градусов с лишним. В Зеленограде даже было −26, по Подмосковью до −30 градусов. Погоду определял антициклон: ночи были ясные, поэтому воздух быстро остывал. К тому же воздух был арктического происхождения. Но до конца февраля таких холодных ночей у нас уже не будет», — сказала Позднякова.
По ее словам, 19 февраля ожидается выход южного циклона, который всегда несет большое количество осадков и повышение температуры воздуха.
«Следующая ночь уже не будет такой холодной. Преобладающая температура сохранится в пределах −10…-15 градусов. Температура начнет повышаться», — сказала Позднякова.
Специалист добавила, если в прошедшие сутки было на градусов 8−9 ниже климатической нормы, и в эти сутки еще будет так же, то потом отрицательная аномалия начнет убывать.
«Уже 19 февраля температура составит порядка −5 градусов. И, собственно говоря, до конца праздничных дней температура останется чуть ниже климатической нормы. Не исключено, что к 24-му числу температура воздуха приблизится к климатической норме, а норма для этих дней составляет порядка −4,5 градусов. То есть погода вернётся в рамки климата. Морозов до конца февраля ниже −20 не прогнозируется», — сказала Позднякова.
А вот март может принести сюрпризы.
«Что будет в марте — сказать сложно. Этот месяц способен на всё: как и на всплеск тепла, так и на возвраты сильных морозов», — подытожила Позднякова.