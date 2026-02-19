NYP: причиной смерти актера Грина стал несчастный случай

Американский актёр Питер Грин, известный по ролям в фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво», скончался в результате несчастного случая. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы.
Тело актёра обнаружили в его квартире в Нью-Йорке в декабре, на момент смерти ему было 60 лет.
Согласно информации судмедэкспертов, причиной гибели стало огнестрельное ранение в область левой подмышки, которое повредило плечевую артерию. Специалисты классифицировали произошедшее как несчастный случай, не уточнив обстоятельств, при которых актёр получил смертельное ранение.
Отмечается, что ранее в СМИ и среди поклонников появлялись предположения о возможном самоубийстве, поскольку у артиста были проблемы с психическим здоровьем и зависимостью в прошлом. В частности, в 1990-е годы он пережил тяжёлый кризис и предпринимал попытку свести счёты с жизнью, однако экспертиза не подтвердила такую версию произошедшего.
Ранее сообщалось, что Питера Грина могли убить участники преступной группировки.