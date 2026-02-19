Останки рыбы с четырьмя глазами и возрастом 518 миллионов лет нашли в Китае

В китайском регионе Куньмин палеонтологи обнаружили окаменелость одного из древнейших позвоночных — Myllokunmingia, возраст которой оценивается примерно в 518 миллионов лет. На останках хорошо сохранились следы четырех глаз.
Как показало исследование с помощью электронного микроскопа, на голове существа видны два крупных пятна по бокам и два меньших сверху. Анализ подтвердил наличие в них меланина и даже отпечатка хрусталика, что доказывает их принадлежность к органам зрения.
Ученые Бристольского университета предполагают, что две пары глаз помогали ранним позвоночным, находившимся внизу пищевой цепи, лучше замечать хищников и ориентироваться в неблагоприятной среде. Считается, что у предков всех современных позвоночных, включая человека, изначально было четыре глаза. В ходе эволюции одна пара утратила зрительную функцию, превратившись в шишковидную железу, которая сегодня регулирует циклы сна, передает The Economic Times.
Также американские палеонтологи обнаружили ранее не описанный род и вид акул-лепесткозубов, изучив множество зубов, найденных в национальном парке «Мамонтова пещера» в Кентукки.