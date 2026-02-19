Останки рыбы с четырьмя глазами и возрастом 518 миллионов лет нашли в Китае

Ученые Бристольского университета предполагают, что две пары глаз помогали ранним позвоночным, находившимся внизу пищевой цепи, лучше замечать хищников и ориентироваться в неблагоприятной среде. Считается, что у предков всех современных позвоночных, включая человека, изначально было четыре глаза. В ходе эволюции одна пара утратила зрительную функцию, превратившись в шишковидную железу, которая сегодня регулирует циклы сна, передает The Economic Times.