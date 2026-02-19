В Кривом Роге мужчина пришел в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) для обновления учетных данных и перестал выходить на связь. Его 14-летний сын, оставшись один, обратился в полицию, но вместо помощи в поисках отца был отправлен в детский дом «до прояснения ситуации».
Сообщается, что у мужчины изъяли телефон и удерживали в подвальном помещении. Мать подростка находится за границей, воспитанием ребенка не занимается, но при этом не лишена родительских прав.
Слушания о признании мужчины отцом-одиночкой не состоялись из-за неявки представителей органов опеки, передает Lenta.ru.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ежедневно унижает своих граждан, оставляя их на произвол сотрудников ТЦК. Так парламентарий прокомментировал видеозапись, на которой пожилая женщина стоит коленях перед полицейскими, умоляя их не забирать ее сына.
До этого представители ТЦК признались, что принудительной мобилизации принадлежат даже бездомные. По словам сотрудника военкомата Олега Байдалюка, если человек годен по медицинским критериям, территориальный центр комплектования «исполняет закон Украины», вне зависимости от социального положения проверяемого.