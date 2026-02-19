Подросток из Кривого Рога оказался в детдоме после того, как отца мобилизовали

В Кривом Роге мужчина пришел в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) для обновления учетных данных и перестал выходить на связь. Его 14-летний сын, оставшись один, обратился в полицию, но вместо помощи в поисках отца был отправлен в детский дом «до прояснения ситуации».