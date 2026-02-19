В Бодайбо устранили коммунальную аварию вне зоны ЧС

Помимо этого, в городе продолжают устранять последствия масштабного ЧС, оставившего без отопления значительную часть города. Большинство домов уже подключили к отоплению. Полностью работы по подключению домов обещают завершить до 21 февраля. Причиной аварии стало перемерзание водовода в сильный мороз 30 января.