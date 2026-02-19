Ричмонд
В Бодайбо устранили коммунальную аварию вне зоны ЧС

Жителям возобновляется подача тепла.

Источник: Администрация Бодайбо

В Бодайбо устранили коммунальную аварию вне зоны ЧС. Об этом сообщили в районной администрации.

Устранение аварии завершили 18 февраля.

Ведутся работы по заполнению теплотрассы и включению центрального теплопункта № 6. Подача тепла жителям возобновляется.

Напомним, что авария произошла 17 февраля. Без отопления оставалась часть жителей Бодайбо.

Помимо этого, в городе продолжают устранять последствия масштабного ЧС, оставившего без отопления значительную часть города. Большинство домов уже подключили к отоплению. Полностью работы по подключению домов обещают завершить до 21 февраля. Причиной аварии стало перемерзание водовода в сильный мороз 30 января.

Ранее собщалось о том, что в Бодайбо отопление вернули еще в 16 домов.