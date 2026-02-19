В большинстве регионов европейской России прогнозируют сильные осадки и ветер

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сильные осадки и усиление ветра ожидаются в большинстве регионов европейской России в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Циклон уже вышел на акваторию Черного моря, но первоначально возник в Средиземном море. Здесь главное то, что он существует за счет тепла и влаги южных морей, и сильные снегопады, сильные осадки и усиление ветра ожидаются в большинстве регионов европейской России», — сказала Макарова.
Она отметила, что задеты циклоном будут и юг европейской России, и Поволжье, и северо-западные области — Карелия, Архангельская, Вологодская, Мурманская, Ленинградская, Псковская области. Осадки, по словам синоптика, будут «очень сильными».
«Они будут на юге идти в виде дождя, там пока очень тепло, но тоже усиление ветра, в Краснодарском крае возможны грозы, но, поднимаясь выше, воздух будет остывать, и осадки будут переходить в снег, то есть в Поволжье, и за Черноземьем это будут преимущественно снегопады, местами очень сильные, сопровождаться будут метелями», — говорит Макарова.