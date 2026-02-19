Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, что нельзя делать во время простуды

РИА Новости: во время простуды нужно отказаться от прогулок на улице и курения.

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Простуженному человеку рекомендуется отказаться от интенсивных физических упражнений, прогулок на улице и курения, так как это может усиливать нагрузку на организм и замедлять процесс восстановления, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Подмосковья, врач-терапевт Екатерина Сысоева.

«Важно избегать действий, которые усиливают нагрузку на организм или замедляют восстановление. Не следует игнорировать отдых, выполнять интенсивные физические упражнения, злоупотреблять лекарствами без назначения врача и выходить на улицу при высокой температуре», — сказала Сысоева.

По словам врача, во время болезни также противопоказаны курение и алкоголь, так как они ослабляют иммунный ответ и раздражают слизистые дыхательных путей.