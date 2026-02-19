Врач рассказала, что нельзя делать во время простуды

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Простуженному человеку рекомендуется отказаться от интенсивных физических упражнений, прогулок на улице и курения, так как это может усиливать нагрузку на организм и замедлять процесс восстановления, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Подмосковья, врач-терапевт Екатерина Сысоева.
«Важно избегать действий, которые усиливают нагрузку на организм или замедляют восстановление. Не следует игнорировать отдых, выполнять интенсивные физические упражнения, злоупотреблять лекарствами без назначения врача и выходить на улицу при высокой температуре», — сказала Сысоева.
По словам врача, во время болезни также противопоказаны курение и алкоголь, так как они ослабляют иммунный ответ и раздражают слизистые дыхательных путей.