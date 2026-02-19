Белый дом предупредил о катастрофе после разлива канализации в реку Потомак

Во время брифинга она указала, что прорыв канализационной системы стал следствием длительного износа инфраструктуры и отсутствия своевременного ремонта. Представитель администрации Белого дома также раскритиковала руководство штата Мэриленд, отметив, что предупреждения специалистов о возможных поломках звучали давно, однако, по её мнению, необходимые меры не были приняты.