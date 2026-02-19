Ричмонд
Белый дом предупредил о катастрофе после разлива канализации в реку Потомак

США может ждать экологическая катастрофа после разлива канализации в столичную реку Потомак.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила о риске серьёзных экологических последствий после аварийного сброса сточных вод в реку Потомак. По её словам, ситуация может перерасти в масштабный кризис, если местные власти не обратятся за поддержкой к федеральному центру и президенту Дональду Трампу.

Во время брифинга она указала, что прорыв канализационной системы стал следствием длительного износа инфраструктуры и отсутствия своевременного ремонта. Представитель администрации Белого дома также раскритиковала руководство штата Мэриленд, отметив, что предупреждения специалистов о возможных поломках звучали давно, однако, по её мнению, необходимые меры не были приняты.

Левитт подчеркнула, что федеральные структуры готовы подключиться к ликвидации последствий аварии и оказать необходимую помощь, однако для этого требуется официальный запрос со стороны региональных властей.

Ранее Трамп сообщил о серьёзном экологическом инциденте в штате Мэриленд, связанном с аварией на канализационных сетях.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
