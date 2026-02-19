Зеленский заявил, что результаты встречи в Женеве являются «недостаточными»

«Не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов — серьёзно и содержательно. Чувствительные политические вопросы, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров ещё не проработаны достаточно. Рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно ещё в феврале», — цитирует агентство высказывание Зеленского.