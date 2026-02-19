Ричмонд
Зеленский заявил, что результаты встречи в Женеве являются «недостаточными»

Зеленский заявил, что результаты встречи в Женеве по урегулированию на Украине являются «недостаточными», при этом Умеров сказал, что достигнут прогресс.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский заявил, что результаты встречи в Женеве по урегулированию конфликта на Украине являются «недостаточными», сообщает РИА Новости.

«Не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов — серьёзно и содержательно. Чувствительные политические вопросы, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров ещё не проработаны достаточно. Рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно ещё в феврале», — цитирует агентство высказывание Зеленского.

При этом секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на переговорах в Женеве появился прогресс. По его словам, стороны «прояснили некоторые вопросы, а остальные требуют дополнительной координации».

Переговоры состоялись в Женеве 17−18 февраля. Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что члены российской делегации доложат об итогах встречи президенту Российской Федерации Владимиру Путину при первой возможности. Песков подчеркнул, что ещё рано давать оценку итогам переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что по итогам переговоров по Украине в Женеве сторонам удалось добиться значимого прогресса.

