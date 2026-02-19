Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совбез заявил о попытках Украины навредить России через наркотрафик

Власти Украины используют наркотический бизнес чтобы причинить вред россиянам. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин.

По его словам, в России часто выявляют подпольные нарколаборатории и сети сбыта наркотиков, курируют которыми с территории Украины.

«Сотрудниками органов безопасности в 2025 году на территориях Костромской, Новосибирской и Кемеровской областей выявлены и ликвидированы мефедроновые лаборатории, созданные и руководимые украинскими организованными преступными формированиями», — приводят комментарий Гребёнкина «Известия».

Из лабораторий изъяли больше 100 килограммов готового наркотика. Также нашли свыше трёх тонн прекурсоров, реакторы и другое оборудование для противоправной деятельности.

Ранее в Киеве задержали банду наркоторговцев, которые поставляли кокаин украинским звёздам шоу-бизнеса и другим публичным людям. По данным нацполиции, ежемесячный оборот наркотиков достигал почти трёх килограммов. Доходы преступников превышали 17 миллионов гривен — около 30,5 миллиона рублей.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.