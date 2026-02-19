Совбез заявил о попытках Украины навредить России через наркотрафик

Ранее в Киеве задержали банду наркоторговцев, которые поставляли кокаин украинским звёздам шоу-бизнеса и другим публичным людям. По данным нацполиции, ежемесячный оборот наркотиков достигал почти трёх килограммов. Доходы преступников превышали 17 миллионов гривен — около 30,5 миллиона рублей.