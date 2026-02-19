Совбез заявил о попытках Украины навредить России через наркотрафик

По его словам, в России часто выявляют подпольные нарколаборатории и сети сбыта наркотиков, курируют которыми с территории Украины.
«Сотрудниками органов безопасности в 2025 году на территориях Костромской, Новосибирской и Кемеровской областей выявлены и ликвидированы мефедроновые лаборатории, созданные и руководимые украинскими организованными преступными формированиями», — приводят комментарий Гребёнкина «Известия».
Из лабораторий изъяли больше 100 килограммов готового наркотика. Также нашли свыше трёх тонн прекурсоров, реакторы и другое оборудование для противоправной деятельности.
Ранее в Киеве задержали банду наркоторговцев, которые поставляли кокаин украинским звёздам шоу-бизнеса и другим публичным людям. По данным нацполиции, ежемесячный оборот наркотиков достигал почти трёх килограммов. Доходы преступников превышали 17 миллионов гривен — около 30,5 миллиона рублей.
