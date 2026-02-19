Рейсы на китайский курорт Яньтай запустят в летнем сезоне из Хабаровска

Перелеты на китайский курорт Яньтай из Хабаровска вернутся в летнем расписании. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», с 4 июля и вплоть до 12 сентября туристы смогут отдохнуть на берегу Желтого моря, куда их доставит авиакомпания «Якутия».
— Доставлять туристов перевозчик планирует на воздушном судне Sukhoi Superjet 100 с компоновкой салона 103 кресла. Вылет из Хабаровска по субботам в 20:00, прибытие — по воскресеньям в 03:20. Время в пути до аэропорта назначения составляет 2 часа 40 минут, — уточнили в пресс-службе международного аэропорта Хабаровск.
Напомним, чартеры сюда выполнялись и в прошлом году, причем, с большой пассажирской нагрузкой. Как отмечает оператор тура, туристы ценят Яньтай за большое количество садов, также город окружен горами и отличается широкой береговой линией. Здесь можно посетить множество достопримечательностей, развлечений или заняться шопингом. Помимо этого, Яньтай известен как «колыбель виноделия Китая» и в целом входит в топ-10 самых красивых мест в КНР.
Напомним, это не единственное направление, которое пополнило список полетной программы из Хабаровска. Так, в летнем сезоне стартуют рейсы в Далянь и Бэйдайхэ.
— Кроме того, из воздушной гавани выполняются регулярные рейсы на курорт Санья, в Пекин, Харбин, Шанхай.