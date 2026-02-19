Рейсы на китайский курорт Яньтай запустят в летнем сезоне из Хабаровска

Напомним, чартеры сюда выполнялись и в прошлом году, причем, с большой пассажирской нагрузкой. Как отмечает оператор тура, туристы ценят Яньтай за большое количество садов, также город окружен горами и отличается широкой береговой линией. Здесь можно посетить множество достопримечательностей, развлечений или заняться шопингом. Помимо этого, Яньтай известен как «колыбель виноделия Китая» и в целом входит в топ-10 самых красивых мест в КНР.