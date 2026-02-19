Электроподстанцию для Снеговой Пади строят во Владивостоке

Строительство подстанции 110/6 кВ «Снеговая» началось во Владивостоке. Планируется завершить работы до конца года, сообщила пресс-служба администрации города.
«Приобрели два силовых трансформатора мощностью 6,3 мегаватт ампер каждый, трансформаторы напряжения, разъединители, блоки оборудования открытых распределительных устройств 110 кВ, элегазовые выключатели и другое оборудование. Параллельно к подстанции энергетики проложат кабельную линию 110 кВ протяжённостью семь километров», — говорится в сообщении.
Объект обеспечит электроснабжением строящиеся и существующие многоквартирные дома в Снеговой Пади. Мощность подстанции составит 5 мегаватт.
Напомним, что спорткомплекс в районе Снеговой Пади достроит компания из Санкт-Петербурга. Контракт на 3,378 миллиарда рублей заключили 12 февраля с ООО «ДВК-ДОРСТРОЙ» без торгов. Заказчиком выступает МКУ «Дирекция капитального строительства Владивостокского городского округа» (МКУ «ДКС ВГО»). Подрядчику нужно не просто достроить здание, а сперва провести инженерные изыскания, разработать проект и пройти госэкспертизу. Ввести ФОК в эксплуатацию необходимо до 30 декабря 2029 года.