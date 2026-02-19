Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электроподстанцию для Снеговой Пади строят во Владивостоке

Планируется завершить работы до конца года.

Источник: PrimaMedia.ru

Строительство подстанции 110/6 кВ «Снеговая» началось во Владивостоке. Планируется завершить работы до конца года, сообщила пресс-служба администрации города.

«Приобрели два силовых трансформатора мощностью 6,3 мегаватт ампер каждый, трансформаторы напряжения, разъединители, блоки оборудования открытых распределительных устройств 110 кВ, элегазовые выключатели и другое оборудование. Параллельно к подстанции энергетики проложат кабельную линию 110 кВ протяжённостью семь километров», — говорится в сообщении.

Объект обеспечит электроснабжением строящиеся и существующие многоквартирные дома в Снеговой Пади. Мощность подстанции составит 5 мегаватт.

Напомним, что спорткомплекс в районе Снеговой Пади достроит компания из Санкт-Петербурга. Контракт на 3,378 миллиарда рублей заключили 12 февраля с ООО «ДВК-ДОРСТРОЙ» без торгов. Заказчиком выступает МКУ «Дирекция капитального строительства Владивостокского городского округа» (МКУ «ДКС ВГО»). Подрядчику нужно не просто достроить здание, а сперва провести инженерные изыскания, разработать проект и пройти госэкспертизу. Ввести ФОК в эксплуатацию необходимо до 30 декабря 2029 года.