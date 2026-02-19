Ричмонд
Минобрнауки хочет изменить формулировки в дипломах: вот для чего это нужно

В РФ хотят сделать формулировки в дипломах понятными для работодателей.

Источник: Комсомольская правда

В дипломах, которые получают выпускники российских вузов, будут по-новому указывать их квалификацию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.

«В дипломах, получивших базовое высшее образование в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, будут указываться конкретные, понятные работодателю квалификации», — сказано в публикации.

Предполагается, что в дипломах больше не будут использоваться общие формулировки, не конкретизирующие профиль подготовки.

Список из 10 самых перспективных профессий в 2026 году в России мы составили здесь на KP.RU.

Напомним, более трети выпускников вузов в РФ избыточно образованные. Почти каждый третий выпускник российского вуза (а именно 35%) сегодня работает не по специальности и занимает должность, для которой высшее образование не требуется.

Как изменится обучение в вузах и что станет с дипломами бакалавров и магистрантов в 2026 году в соответствии с реформой, читайте здесь на KP.RU.