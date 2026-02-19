Полёты из Новосибирска в Мьянму свернули до осени-2026

С декабря 2024 года Новосибирск и Мандалай стали побратимами, а в январе 2026 года вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Мьянмой. Однако, по словам Фоменко, эти события пока не привели к значительному увеличению спроса.