Полёты из Новосибирска в Мьянму свернули до осени-2026

Авиакомпания Myanmar Airways прекратила полёты из Новосибирска в Мьянму до осени 2026 года, сообщили в Министерстве экономического развития Новосибирской области.
Согласно данным ведомства, в 2025 году было выполнено восемь рейсов между Новосибирском и Мьянмой. Наибольший интерес наблюдался в феврале, ноябре и декабре, тогда как в марте и мае было продано всего 32 и 50 билетов соответственно.
Светлана Фоменко, исполнительный директор «Новосибирской ассоциации туристических организаций», отметила, что направление постепенно набирает популярность, а билеты приобретают как туристы, так и деловые люди, сообщает издание Infopro54.
С декабря 2024 года Новосибирск и Мандалай стали побратимами, а в январе 2026 года вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Мьянмой. Однако, по словам Фоменко, эти события пока не привели к значительному увеличению спроса.
Ранее мы рассказывали, что морозы до −30 вернутся в Новосибирскую область.
Татьяна Картавых