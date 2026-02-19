Ричмонд
Мигрантам в Петербурге могут запретить работать в торговле

Выступая с отчетом перед депутатами заксобрания, Плугин напомнил о недавнем инциденте в торговом центре, где посетитель погиб после конфликта с охраной.

— Бизнес маскирует их под кладовщиков, разносчиков, консультантов и так далее. Этот факт есть. И в этой связи мы сейчас формируем свою инициативу по примеру инициативы с курьерами и таксистами, — пояснил глава полиции.

По словам Плугина, полиция проанализировала возможные экономические последствия и пришла к выводу, что запрет не ударит по экономике города, передает РИА Новости.

24 января сообщалось, что в продуктовых магазинах в Петербурге и Ленинградской области правоохранительные органы провели массовые проверки и задержания мигрантов. В ходе рейда, официальной целью которого названа проверка миграционного законодательства, нашли около 600 человек для привлечения к административной ответственности.