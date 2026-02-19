Роскосмос сообщил о корректировке высоты орбиты МКС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована и увеличена на 1,67 км. Об этом сообщили в Роскосмосе.
«Высота орбиты Международной космической станции увеличилась на 1,67 км», — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
По данным Роскосмоса, высота орбиты станции составила 422 км над поверхностью Земли. В госкорпорации отметили, что двигатели корабля «Прогресс МС-32» включились в 03:57 мск, проработали 517,9 секунды, выдав импульс величиной 0,95 м/с.
На МКС вахту несут космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС), Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.