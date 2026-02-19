Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стройфирму из Новосибирска поймали на неуплате таможенных платежей

Задолженность предприятия превысила 540 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

У предприятия в сфере строительной отрасли из Новосибирска выявили задолженность по уплате таможенных платежей при экспорте товаров. Долг превысил 540 тысяч рублей. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— В целях обеспечения уплаты таможенных платежей транспортным прокурором санкционировано решение таможенного органа об аресте принадлежащего предприятию иностранного транспортного средства стоимостью более 5 млн рублей, — добавили в пресс-службе.

Это побудило организацию погасить образовавшуюся перед федеральным бюджетом задолженность в полном объеме.