Стройфирму из Новосибирска поймали на неуплате таможенных платежей

У предприятия в сфере строительной отрасли из Новосибирска выявили задолженность по уплате таможенных платежей при экспорте товаров. Долг превысил 540 тысяч рублей. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— В целях обеспечения уплаты таможенных платежей транспортным прокурором санкционировано решение таможенного органа об аресте принадлежащего предприятию иностранного транспортного средства стоимостью более 5 млн рублей, — добавили в пресс-службе.
Это побудило организацию погасить образовавшуюся перед федеральным бюджетом задолженность в полном объеме.