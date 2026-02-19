Ричмонд
Крашенинников: контент для нейросетей не должен нарушать авторское право

В этой сфере еще есть над чем работать, считает председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Авторское право не должно нарушаться при использовании контента для нейросетей. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«В любом случае если использовать какие-то авторские моменты, авторское право не должно нарушаться, нужно договариваться», — сказал Крашенинников в ответ на вопрос, как защитить авторов, чей контент используется для обучения нейросетей.

Депутат добавил, что защита авторского права уже сейчас распространяется на контент, используемый для работы с нейросетями. Однако в этой сфере еще есть над чем работать, считает он.