CBS: США готовы нанести удар по Ирану в эту субботу, Трамп решение еще не принял

Американские военные готовы к нанесению удара по Ирану уже в субботу, 21 февраля, однако президент США Дональд Трамп окончательного решения пока не принял. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, в Белом доме продолжаются интенсивные обсуждения. Администрация оценивает риски эскалации и возможные последствия как в случае применения силы, так и при отказе от нее. Источники отмечают, что в ближайшие три дня Пентагон планирует переброску части контингента с Ближнего Востока — преимущественно в Европу или США. Это может указывать на подготовку к операции, но не означает окончательного решения.
— Высокопоставленные чиновники национальной безопасности сообщили президенту Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу… Трамп пока не принял окончательного решения о нанесении удара, — говорится в материале.
Ранее Трамп заявил, что Белый дом перебрасывает к Ирану еще более крупные силы, чем были стянуты к Венесуэле.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что иранские войска готовы атаковать базы США, расположенные в Персидском заливе, в случае нападения на территорию страны. Он отметил, что такие действия будут считаться не нападением на соседние страны, а атакой на американские базы на территории стран, «где находятся американцы».