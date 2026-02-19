CBS: США готовы нанести удар по Ирану в эту субботу, Трамп решение еще не принял

По данным телеканала, в Белом доме продолжаются интенсивные обсуждения. Администрация оценивает риски эскалации и возможные последствия как в случае применения силы, так и при отказе от нее. Источники отмечают, что в ближайшие три дня Пентагон планирует переброску части контингента с Ближнего Востока — преимущественно в Европу или США. Это может указывать на подготовку к операции, но не означает окончательного решения.