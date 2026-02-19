Клад золотых монет железного века выставят на аукцион в Британии

Эксперты связывают монеты с правителями Аддедомаром и его сыном Дубновеллауном. Аддедомар первым из местных королей стал чеканить монеты со своим именем. Аукцион пройдёт в марте. Стоимость клада оценили в 25 тысяч фунтов стерлингов — около 2,6 миллиона рублей.