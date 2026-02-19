Ричмонд
Клад золотых монет железного века выставят на аукцион в Британии

В Великобритании продадут крупнейший клад золотых монет эпохи кельтского правителя Дубновеллауна. Он возглавлял племя триновантов с 25 года до н.э. по 10 год н.э. Об этом сообщает портал Live Science.

Клад нашёл в поле с металлоискателем профессор Том Лайсенс из Университета Восточной Англии, когда искал серебро викингов. Всего Лайсенс собрал 17 монет железного века — 16 золотых стартеров и одну монету номиналом в четверть стартера. Находку сделали в Бери-Сент-Эдмундсе, бывшем центре земель триновантов.

Эксперты связывают монеты с правителями Аддедомаром и его сыном Дубновеллауном. Аддедомар первым из местных королей стал чеканить монеты со своим именем. Аукцион пройдёт в марте. Стоимость клада оценили в 25 тысяч фунтов стерлингов — около 2,6 миллиона рублей.

Ранее в Москве нашли клад со старинными монетами XVI-XVII веков. Уникальную находку обнаружили археологи в самом центре Москвы, в исторических палатах Аверкия Кириллова. Теперь экспертам предстоит детально изучить сокровища, чтобы определить их точную научную и историческую ценность.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.