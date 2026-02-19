Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Был избит бандой отморозков»: якутянин рассказал о нападении в баре Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля, ФедералПресс. В одном из баров Владивостока избили мужчину. По свидетельствам очевидцев, нападение совершили приезжие вместе с сотрудниками охраны заведения.

Источник: РИА "Новости"

«Меня зовут Дмитрий, я из Якутии. Во Владивостоке прохожу повышение квалификации. Восьмого февраля я посетил караоке-бар “Березка”, находился там примерно два часа. В ходе этого времени произошел конфликт с одним из охранников. Под предлогом выйти один на один на улицу я был избит бандой отморозков, в которую входили сотрудники охраны данного заведения», — поделился пострадавший в соцсетях.

По словам очевидцев, на него напали не менее четырех человек. Мужчина обратился к правоохранительным органам с просьбой разобраться в случившемся.

Следком Приморья возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль и запросил доклад о ходе дела.

Напомним, ранее СК подключился к скандалу с иностранцем, запугивавшим несовершеннолетних во Владивостоке.