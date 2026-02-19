«Был избит бандой отморозков»: якутянин рассказал о нападении в баре Владивостока

«Меня зовут Дмитрий, я из Якутии. Во Владивостоке прохожу повышение квалификации. Восьмого февраля я посетил караоке-бар “Березка”, находился там примерно два часа. В ходе этого времени произошел конфликт с одним из охранников. Под предлогом выйти один на один на улицу я был избит бандой отморозков, в которую входили сотрудники охраны данного заведения», — поделился пострадавший в соцсетях.