«Был избит бандой отморозков»: якутянин рассказал о нападении в баре Владивостока

«Меня зовут Дмитрий, я из Якутии. Во Владивостоке прохожу повышение квалификации. Восьмого февраля я посетил караоке-бар “Березка”, находился там примерно два часа. В ходе этого времени произошел конфликт с одним из охранников. Под предлогом выйти один на один на улицу я был избит бандой отморозков, в которую входили сотрудники охраны данного заведения», — поделился пострадавший в соцсетях.
По словам очевидцев, на него напали не менее четырех человек. Мужчина обратился к правоохранительным органам с просьбой разобраться в случившемся.
Следком Приморья возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль и запросил доклад о ходе дела.
Напомним, ранее СК подключился к скандалу с иностранцем, запугивавшим несовершеннолетних во Владивостоке.