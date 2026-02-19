Во Владивостоке началась реконструкция перекрестка Анны Щетининой — Выселковой: что изменится

На улице Анны Щетининой появится дополнительная полоса для выезда на Бородинскую. При движении со стороны улицы Выселковой также сделают дополнительную полосу справа для поворота в микрорайон. Съезд на поворотную полосу будет организован до светофора, что позволит разгрузить поток транспорта.