Во Владивостоке началась реконструкция перекрестка Анны Щетининой — Выселковой: что изменится

«Компания-подрядчик уже начала снос зеленых насаждений, попавших в границы реконструкции. Работы ведутся на участке улицы Анны Щетининой», — прокомментировали в администрации Владивостока.
На улице Анны Щетининой появится дополнительная полоса для выезда на Бородинскую. При движении со стороны улицы Выселковой также сделают дополнительную полосу справа для поворота в микрорайон. Съезд на поворотную полосу будет организован до светофора, что позволит разгрузить поток транспорта.
Особое внимание в проекте уделено безопасности пешеходов. На перекрестке появятся тротуары и наземные пешеходные переходы. На пересечении улиц Анны Щетининой, Днепровской и Бородинской обустроят два островка безопасности, через которые будет организована пешеходная связь между районами.
Ранее сообщалось о том, что школу-долгострой на Патрокле будет достраивать другой подрядчик. Такое решение принял суд.