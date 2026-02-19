Ричмонд
Во Владивостоке началась реконструкция перекрестка Анны Щетининой — Выселковой: что изменится

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля, ФедералПресс. Во Владивостоке стартовали работы по реконструкции одного из ключевых перекрестков города на пересечении улиц Анны Щетининой, Выселковой, Днепровской и Бородинской. Комплекс мероприятий запланирован до конца 2026 года.

Источник: SuperOmsk.ru

«Компания-подрядчик уже начала снос зеленых насаждений, попавших в границы реконструкции. Работы ведутся на участке улицы Анны Щетининой», — прокомментировали в администрации Владивостока.

На улице Анны Щетининой появится дополнительная полоса для выезда на Бородинскую. При движении со стороны улицы Выселковой также сделают дополнительную полосу справа для поворота в микрорайон. Съезд на поворотную полосу будет организован до светофора, что позволит разгрузить поток транспорта.

Особое внимание в проекте уделено безопасности пешеходов. На перекрестке появятся тротуары и наземные пешеходные переходы. На пересечении улиц Анны Щетининой, Днепровской и Бородинской обустроят два островка безопасности, через которые будет организована пешеходная связь между районами.

Ранее сообщалось о том, что школу-долгострой на Патрокле будет достраивать другой подрядчик. Такое решение принял суд.