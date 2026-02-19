Новосибирцев оградят от нежелательных списаний за подписки

С 1 марта 2026 года онлайн-платформы не смогут списывать деньги за подписки с банковских карт россиян без прямого подтверждения пользователя. Соответствующий федеральный закон № 376-ФЗ был подписан в октябре 2025 года.
Под действие закона попадают стриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры, образовательные платформы, мобильные приложения с ежемесячной оплатой, а также подписки маркетплейсов на премиум-доставку. Исключение сделано для сервисов, доставляющих материальные товары (например, наборы еды) и предоставляющих доступ к ПО.
Теперь компании обязаны дать пользователям возможность легко отказаться от подписки (например, через кнопку «удалить данные карты»). Автоматическое списание будет незаконным, если клиент удалил карту, отменил подписку или не подтвердил новые реквизиты. Также сервисы должны заранее уведомлять абонентов о предстоящих платежах.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что самозанятые могут подключить автоплатеж налогов.