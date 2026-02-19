Минпросвещения хочет ввести профильный ЕГЭ в педвузах: вот какой экзамен им заменят

Абитуриенты педагогических вузов в РФ должны будут сдавать профильный ЕГЭ. Такая практика будет действовать в приёмную кампанию 2027/2028 учебного года. Профильный экзамен вводится вместо экзамена по обществоведению.
«Согласно приказу, при поступлении на педагогические направления по профилям: математика, физика/астрономия, информатика, химия, биология, русский язык, литература — больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. Вместо него абитуриентам необходимо сдать профильный предмет», — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.
Министр добавил, что такие изменения будут способствовать подготовке сильных и мотивированных специалистов.
Напомним, ещё в 2022 году премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию подготовки педагогов до 2030 года.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал тему обязательной отработки для выпускников социально-значимых вузов по примеру медиков. По словам главы государства, эта концепция пока не будет затрагивать выпускников педагогических вузов — в этом нет необходимости.