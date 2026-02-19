В Омске создают новый промышленно-туристский маршрут

Возможные точки маршрута обсудили с представителями органов власти, инфраструктур поддержки бизнеса и сектора креативной экономики. Турист сможет во время экскурсии посетить Школу креативных индустрий, принять участие в театральной импровизации, увидеть промышленное предприятие по разработке интеллектуальных счетчиков, а также угоститься чалдонскими калачами.