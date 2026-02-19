Ричмонд
В Омске создают новый промышленно-туристский маршрут

В мае проект презентуют экспертам Агентства стратегических инициатив и представителям туротрасли.

Источник: Freepik

В Омске разрабатывают новый промышленно-туристский маршрут — «Омская фабрика впечатлений». Об этом сообщил зампред регионального правительства Андрей Шпиленко.

По задумке, проект должен удивить индустриальной мощью, передовыми технологиями и креативными индустриями, которые развиваются в регионе.

Возможные точки маршрута обсудили с представителями органов власти, инфраструктур поддержки бизнеса и сектора креативной экономики. Турист сможет во время экскурсии посетить Школу креативных индустрий, принять участие в театральной импровизации, увидеть промышленное предприятие по разработке интеллектуальных счетчиков, а также угоститься чалдонскими калачами.

Сейчас идёт разработка технологической карты маршрута. В мае 2026 года проект презентуют экспертам Агентства стратегических инициатив и представителям туротрасли.