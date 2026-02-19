Юрист рассказал, что грозит за мат в интернете

«Использование в интернете ненормативной лексики, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражающей неуважение к обществу или государству, влечет за собой административную ответственность по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ “Мелкое хулиганство” — гражданину грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.