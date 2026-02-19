Ричмонд
Юрист рассказал, что грозит за мат в интернете

РИА Новости: россиянам за мат в интернете грозит штраф.

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Штраф до 100 тысяч рублей грозит россиянам за нецензурную речь в интернете, а при повторном нарушении — до 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.

«Использование в интернете ненормативной лексики, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражающей неуважение к обществу или государству, влечет за собой административную ответственность по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ “Мелкое хулиганство” — гражданину грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

При этом за повторное нарушение, добавил Макаров, сумма штрафа вырастет уже до 200 тысяч рублей, за два и более — до 300 тысяч рублей.