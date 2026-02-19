Пятиклассникам Красноярска введут предмет духовно-нравственная культура России

Красноярских школьников ждет новый предмет — духовно-нравственная культура России. С 1 сентября 2026 года его введут в программу пятиклассников. А с сентября 2027-ого предмет появится в 6-х и 7-х классах. Об этом рассказали в министерстве образования края.
Новый предмет направлен на формирование у школьников мировоззрения на основе традиционных ценностей — патриотизма, гражданственности, служения Отечеству, исторической памяти, труда. Осмысление этих ценностей должно проходить через знакомство с жизнью выдающихся соотечественников — императора Петра Великого, поэта Александра Пушкина, космонавта Юрия Гагарина и не только.
Также с 1 сентября 2026 года пятиклассники будут изучать иностранный язык два часа в неделю вместо трех. С учебного года 2027/28 до двух часов в неделю сократится изучение языка в 6−7-х классах. Изменения нужны для оптимизации нагрузки детей.