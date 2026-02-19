Популярность электричек выросла на 21% с начала года в Приморье

Жители Приморья стали чаще пользоваться электричками после введения единого городского тарифа. С начала года было перевезено более 300 тысяч пассажиров. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщила прессс-служба администрации Владивостока.
«Доступные тарифы сделали пригородные поезда еще более привлекательными для жителей и гостей города. В настоящее время на участке действия ЕГТ курсирует 57 электропоездов, включая 8 городских, что обеспечивает комфортное и регулярное сообщение», — говорится в сообщении.
По итогам 2025 года в зоне действия ЕГТ перевезено более 2,6 млн пассажиров, что на 22,7% больше, чем в 2024 году.
Напомним, что на городских маршрутах (Владивосток — Мыс Чуркин — Угольная) действует фиксированная цена, согласно единому городскому тарифу — 32 рубля. На пригородном маршруте «Владивосток — Новочугуевка» билет обойдется пассажиру в 975 рублей (было 928 рублей). На поезде «Уссурийск — Хасан» — 715 рублей (было 680 рублей).