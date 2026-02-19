Ричмонд
Приморский суд восстановил работника на должности и пересмотрел компенсацию

Решение по делу об увольнении было изменено.

Источник: Комсомольская правда

Приморская судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела апелляцию по делу о незаконном увольнении. Работник требовал восстановить его на должности и выплатить компенсацию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Суд первой инстанции признал увольнение незаконным, восстановил работника на прежней должности и взыскал заработок за время вынужденного прогула. Однако компенсация морального вреда была установлена в размере 25 тысяч рублей.

«Апелляционные жалобы сторон касались размера компенсации за вынужденный прогул и корректности расчетов. Прокурор также отметил, что размер среднего заработка был определен неверно», — рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Судебная коллегия, проверив доводы сторон, частично изменила решение первой инстанции, исключив отмену приказа об увольнении, поскольку такие.