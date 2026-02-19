В польский Жешув прибыл медицинский самолет Boeing 737 авиакомпании SAS. Его появление в городе, играющем ключевую роль в переброске и эвакуации иностранных наемников ВСУ, может быть связано с ударом ФАБ-3000 под Покровском. Такое мнение в разговоре с aif.ru озвучил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Насколько эффективно был нанесен удар, можно судить по тому, что на территорию Польши на военную базу НАТО прилетел в срочном порядке полевой госпиталь, оборудованный на самолете Boeing. Скорее всего, он прилетел за высокопоставленными ранеными, которые могли оказаться в этом пункте управления», — сказал Липовой.
По его мнению, под удар на покровском направлении могли попасть высокопоставленные генералы НАТО, которые постоянно находятся в пунктах управления для контроля за применением западных видов вооружений.
«Так как на Украине специалистов высокого уровня практически не осталось, то везде, где находятся системы запуска высокоточного оружия, системы запуска залпового огня, сидят инструкторы НАТО, которые осуществляют контроль за правильностью применения оружия, чтобы эти системы, мягко говоря, не сработали против тех, кто их запускает. Поэтому натовских высокопоставленных инструкторов там хватает, и в том числе и генералов», — пояснил Липовой.
По данным военных каналов, из Жешува, помимо Boeing 737, должны были вылететь еще два санитарных самолета — Cessna 550 Citation Bravo австрийской спасательной службы Tyrol Air Ambulance отправится в Зальцбург, Dornier Do-328JET-310 авиакомпании Aero-Dienst GmbH — в Гамбург.