Русские мастера умеют всё: визажист из Челябинска покорила Тиффани Трамп

Уроженка села Фершампенуаз Челябинской области, визажист Кристина Шнякина сделала макияж дочери президент США Дональда Трампа Тиффани. Кристина в интервью aif.ru рассказала, как познакомилась с Тиффани, что привело ее в работу визажистом и кто еще из знаменитостей был ее клиентом.
От художественной школы в селе до карьеры в Москве.
По словам Кристины, она в пятилетнем возрасте пошла в художественную школу, где проучилась целых девять лет.
«У меня всегда была тяга делать что-то своими руками: я много рисовала, плела косички сестренкам и подружкам, потом начала их красить. Вязала крючком, вышивала — всё, что связано с творчеством, было моим. Макияж — это то же самое, что рисование, только холст — не бумага, а лицо. Я просто превратила любимое дело в профессию», — сказала визажист.
Кристина добавила, что она — самоучка, она не проходила обучения визажу. Благодаря обучению в художественной школе она знала все о строении лица, тонах и цветовых решениях.
«Если говорить про собственные техники, я за индивидуальный подход к каждому клиенту, придерживаюсь правила подчеркивать натуральную красоту девушек. Кроме того, мой фирменный стиль — это ровные и четкие стрелки в макияже», — сказала собеседница aif.ru.
В определенный момент, как признается Кристина, она начала понимать, что в Челябинске достигла всего, чего могла, поэтому приняла решение о переезде в Москву:
«Уже тогда я развивалась как бьюти-инфлюенсер, а основной поток клиентов, мероприятий, полезных знакомств сосредоточен в столице, поэтому я приняла решение переехать. Я ни разу об этом не пожалела».
Знакомство с Тиффани.
Уроженка поселка в Челябинской области, визажист Кристина Шнякина сделала макияж дочери президента США Дональда Трампа Тиффани, работа с ней напоминала общение «со старым другом», рассказала aif.ru сама Кристина.
По словам девушки, обратиться к ней Тиффани порекомендовала их общая знакомая.
«Тиффани прилетела на мероприятие с мужем и ей нужны были люди, кто соберет ее туда. Так и случилась наша встреча. Тиффани никогда не делала стрелки, но увидев мои работы, решилась попробовать. И осталась в восторге», — сказала Кристина, добавив, что рисует стрелки по собственной авторской технике.
Тиффани никогда в жизни не делала стрелки и переживала, что они ей не пойдут. Кристина предложила попробовать, посмотреть и, если не понравится результат, стереть и попробовать другой вариант. «Когда я закончила оформлять глаза, Тиффани была в восторге от стрелок», — рассказала визажист.
Собеседница aif.ru отметила, что работать с Тиффани Трамп было очень комфортно.
«Тиффани, в отличие от многих клиентов, уважала мой труд, делала все спокойно, без осуждения и пререканий. Не сидела в телефоне, не занималась параллельно никакими делами, которые могут повлиять на результат и привнести сложности в мою работу. Мы мило общались, обсуждали макияж, базовые личные вещи. Было ощущение, что это мой старый друг», — добавила Кристина.
Не все клиенты уровня, как Тиффани, могут похвастаться таким общением и отношением к людям, с кем работают, обратила внимание собеседница aif.ru.
Бешеной популярности за ночь не случилось.
PR-агент Кристины Александра в разговоре с aif.ru отметила, что Кристина и до работы с Тиффани Трамп была востребованным специалистом.
«Мы не первый год сотрудничаем с большими бьюти-брендами, Кристину знают и любят. Безусловно, работа с Тиффани — это подтверждение профессионализма и отличный кейс в портфолио, особенно для зарубежной работы, куда Кристина и так часто летает по частным заказам — собирает невест, дни рождения и другие важные события в жизни клиентов. И в медиапространстве Кристину тоже знают. Поэтому популярности за одну ночь, как таковой, не случилось. Это яркое и важное событие, которое с ней разделили близкие и команда», — подчеркнула Александра.
Кристина также рассказала, что Тиффани — не первый популярный человек, с которым ей приходилось работать. Она делала макияж Мари Краймбрери, Оксане Самойловой на свадьбу, несколько раз снималась в шоу у Натальи Шик.
Работа с зарубежными клиентками.
Сделавшая макияж дочери президента США Дональда Трампа Тиффани визажист Кристина Шнякина рассказала aif.ru, почему за рубежом клиенты чаще предпочитают обращаться к русским бьюти-мастерам.
«Уровень бьюти-индустрии в России очень высокий. Профессионализм наших мастеров сильно ценится за границей, не просто так даже был тренд в Европе и Америке на “русский” маникюр. В TikTok девчонки за рубежом восхищались первым походом к нашим мастерам. Потому что наши ребята работают чисто, четко, аккуратно. Что касается индустрии визажистов, то макияж мы тоже делаем чисто, без перебора, основываясь на подчеркивании натуральной красоты, а не стараясь замаскировать глаза тоннами накладных ресниц или нанести на лицо толстый слой тонального крема», — отметила собеседница aif.ru.
По словам Кристины, в России очень сильная академическая база: визажистов учат работать с формой лица, анатомией, классическими техниками.
«Плюс российские мастера, как правило, универсалы. Мы умеем всё: свадебный макияж, повседневный образ, вечерний и т.д. За границей специалисты чаще работают в узкой нише», — добавила Кристина.
Российские женщины, как утверждает визажист, одни из самых требовательных в мире.
«Если ты смог соответствовать московским стандартам, ты справишься с любой аудиторией в любой точке планеты. Это настоящая закалка… Мы на стыке европейской утонченности и восточной выразительности — и это сочетание за рубежом считается чем-то особенным. Русский макияж — это уже бренд», — заключила собеседница aif.ru.