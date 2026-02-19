Юрист назвала способ наказать человека, который заразил вас

Засудить и наказать человека, который заразил вас чем-либо, можно. Но тут есть нюансы. Сама по себе претензия «он меня заразил» для суда недостаточна. Суду нужно не чувство, а доказательства: когда вы были здоровы, когда выявили болезнь, что у человека это было раньше, и главное — что он об этом знал. Без этого любые громкие обвинения никчёмны.
Людмила Айвар.
Юрист, доктор юридических наук.
Юрист уточнила, что для отдельных инфекций предусмотрены специальные статьи УК РФ, а для остальных оцениваются нарушения санитарных правил и последствия для здоровья.
«Если речь про ВИЧ, есть отдельная статья — ст. 122 УК РФ. Там наказывают не только за само заражение, но и за ситуацию, когда человек сознательно создавал риск заражения. Если партнёра предупредили и он согласился, виновного могут освободить. При венерических заболеваниях действует ст. 121 УК РФ — заражение только если человек знал, что болен, и всё равно пошёл на контакт. Для остальных болезней — гепатит, туберкулёз, ковид — специальной статьи нет. Там смотрят на нарушение санитарных правил или последствия для здоровья через экспертизы, ст. 236 УК РФ. Ещё есть гражданский путь: ст. 1064 ГК РФ (возмещение вреда) и ст. 1101 ГК РФ (компенсация морального вреда)», — добавила Айвар.
Юрист подчеркнула, что ключевой момент во всех таких делах — доказать именно источник заражения.
«В юридическом смысле инфекция — это не сплетня, это доказательство», — заключила Айвар.
