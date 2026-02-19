Юрист назвала способ наказать человека, который заразил вас

«Если речь про ВИЧ, есть отдельная статья — ст. 122 УК РФ. Там наказывают не только за само заражение, но и за ситуацию, когда человек сознательно создавал риск заражения. Если партнёра предупредили и он согласился, виновного могут освободить. При венерических заболеваниях действует ст. 121 УК РФ — заражение только если человек знал, что болен, и всё равно пошёл на контакт. Для остальных болезней — гепатит, туберкулёз, ковид — специальной статьи нет. Там смотрят на нарушение санитарных правил или последствия для здоровья через экспертизы, ст. 236 УК РФ. Ещё есть гражданский путь: ст. 1064 ГК РФ (возмещение вреда) и ст. 1101 ГК РФ (компенсация морального вреда)», — добавила Айвар.