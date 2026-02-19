Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 февраля

Если у Скорпионов на сегодня есть важные дела, придется рассчитывать на свои силы. Ожидать помощи сейчас не стоит: если она и придет, то позже, чем нужно. Возможны споры с детьми, при этом обсуждение финансов может привести к действительно серьезным конфликтам. Да и в целом следует быть осторожными в денежных вопросах.