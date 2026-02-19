«Это наезд»: Соскин раскрыл, как Залужный нанёс мощный удар по Зеленскому

Напомним, накануне Залужный рассказал, как грозил ввести войска в Киев в ответ на рейд СБУ. По его словам, в 2022 году сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в его офис, а он в ответ пригрозил оказать вооружённое сопротивление.