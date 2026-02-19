Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это наезд»: Соскин раскрыл, как Залужный нанёс мощный удар по Зеленскому

Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин объяснил, как Валерий Залужный нанёс удар по Зеленскому, эксперт подчеркнул, что Зеленского ждут тяжёлые последствия.

Источник: Аргументы и факты

Посол Украины в Британии, экс-главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный нанёс удар по Зеленскому, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уточнил, что Залужный уличил Зеленского в провале «контрнаступления» украинских войск 2023 года, это стало серьёзным ударом и «наездом».

«Это открытый, очень серьёзный наезд на Зеленского, очень серьёзный, уже с тяжёлыми для Зеленского последствиями. Вообще, нанесён колоссальный удар», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

По словам Соскина, Зеленский вступил в конфликт и с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Речь идёт о высказывании Зеленского о «несправедливости» уступок перед РФ. Кроме того, Зеленский проигнорировал требования Трампа.

«Это уже открытый конфликт», — заявил Соскин.

Напомним, накануне Залужный рассказал, как грозил ввести войска в Киев в ответ на рейд СБУ. По его словам, в 2022 году сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в его офис, а он в ответ пригрозил оказать вооружённое сопротивление.

Кроме того, он возложил ответственность за провал контрнаступления украинских войск в 2023 году на Зеленского.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что между Залужным и Зеленским началась схватка.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше