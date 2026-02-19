«Это наезд»: Соскин раскрыл, как Залужный нанёс мощный удар по Зеленскому

Посол Украины в Британии, экс-главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный нанёс удар по Зеленскому, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что Залужный уличил Зеленского в провале «контрнаступления» украинских войск 2023 года, это стало серьёзным ударом и «наездом».
«Это открытый, очень серьёзный наезд на Зеленского, очень серьёзный, уже с тяжёлыми для Зеленского последствиями. Вообще, нанесён колоссальный удар», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
По словам Соскина, Зеленский вступил в конфликт и с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Речь идёт о высказывании Зеленского о «несправедливости» уступок перед РФ. Кроме того, Зеленский проигнорировал требования Трампа.
«Это уже открытый конфликт», — заявил Соскин.
Напомним, накануне Залужный рассказал, как грозил ввести войска в Киев в ответ на рейд СБУ. По его словам, в 2022 году сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в его офис, а он в ответ пригрозил оказать вооружённое сопротивление.
Кроме того, он возложил ответственность за провал контрнаступления украинских войск в 2023 году на Зеленского.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что между Залужным и Зеленским началась схватка.